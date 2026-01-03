Отар Кушанашвили о Ларисе Долиной: "Обречена быть проклятой до конца дней"

Квартирный вопрос, испортивший москвичей, волнует и эпатажного журналиста Отара Кушанашвили. В своем подкасте "За деньги" Отар признался, что внимательно следил за ситуацией, в которой оказалась Лариса Александровна Долина.

Как Отар Кушанашвили ждал решения Верховного суда по делу Ларисы Долиной

Журналист отметил, что больше переживал за Полину Лурье, которая пыталась отсудить купленную недвижимость. Он боялся, что Полине не удастся вернуть квартиру в Хамовниках, отчего могла бы пострадать и большая часть обычных россиян, оказавшихся в такой же ситуации.

Отар Кушанашвили не скрывает своих эмоций: "Я с ужасом ждал заседания Верховного Суда, думал, неужели людей растопчут? Я могу поучаствовать в выселении Долиной. Жаднее, чем наши артисты, людей нет. Я знаю ее с 1992-го года, и когда-нибудь такое должно было случиться".

По его словам, происходящее в суде выглядело как "чудовищный, смердящий случай беззакония", который в середине декабря завершился "изумленным лицом судьи", наблюдавшим за этой ситуацией.

"Кто принимал эти решения, как можно не вернуть ни денег, ни квартиры?", - возмутился Отар Кушанашвили.

Отар не обошел вниманием и реакцию звезд.

"Я считаю, певица Слава пустилась в пляс, радовалась после оглашения", - сказал журналист.

Личный опыт общения Отара Кушанашвили с Ларисой Долиной

Кушанашвили подчеркивает, что его отношение к ситуации во многом связано с давними впечатлениями от Ларисы Долиной. Он припоминает, что при личной встрече Лариса Александровна неприятно осадила его и с высокомерием смотрела и на других людей . По его мнению, это и повлияло на ее нынешнее восприятие народом.

В подкасте он говорит об этом довольно жестко: "Я не завидую ей, конечно, но не сочувствую нисколько. Она просто на уровне бытового поведения всегда была грубой к людям".

По словам Отара Кушанашвили, Долина могла не взять у зрителя цветы, сославшись на аллергию или резко указать человеку на его безграмотность.

По мнению Отара, именно такое повседневное поведение артистки сформировало ее репутацию и повлияло на то, как публика воспринимает нынешний скандал.

Хейт, жалость и отмена концертов

Несмотря на жесткие оценки, Кушанашвили допускает, что в русских людях все-таки проснется жалость к народной артистке после огромной волны хейта. Однако осадочек останется…

Он отмечает, что сейчас некоторые концерты Ларисы Долиной отменяют — и в Москве, и в других городах страны. А если кто-то все же дойдет до выступления певицы, по мнению Отара, сделает это из жалости.

"Люди приходят посмотреть, какая она сейчас в жизни, как она выглядит, как в зоопарк. Кому какое дело в России, какая она джаз-певица? Теперь ее визуальный ряд не располагает к сочувствию", - говорит Отар Кушанашвили.

Толпа против Ларисы Долиной

Кушанашвили не скрывает, что видит в реакции общества элементы жестокости: "Конечно, в какой-то степени это ненормально, когда избивают толпой".

Однако он подчеркивает, что, по его мнению, певица сама многое сделала для такого отношения к себе.

"Но человек сделал для этого все. Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней", - предрек журналист.

Так ведущий программы "КАКОВО?!" подводит свою эмоциональную черту в истории с квартирой Ларисы Долиной, громким судебным разбирательством и резкой переменой в настроении публики.

