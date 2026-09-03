Отар Кушанашвили о Дане Борисовой: «Опустошенная битвой за выживание»

Отар Кушанашвили признался, что относится к Борисовой с пониманием и сочувствием.

В шоу Павла Воли телеведущая в прямом эфире заявила, что не считает свою дочь лучшим ребенком на свете.

Эти слова вызвали бурную реакцию у зрителей и подписчиков. Однако Кушанашвили увидел в этом эпизоде трагедию женщины, а не проявление черствости.

«Я смотрю на Дану Борисову не так, как вы. Дана сказала: „Бывают дочери получше". Та, наверное, хотела сказать: „Бывают и матери получше". Я не могу относиться с антипатией к Дане Борисовой. По мне, это трагическая фигура, опустошенная битвой за выживание. Дана Борисова, во всяком случае, честна. Вы скажете: по скудоумию, по недомыслию. Да, пусть так», — заявил журналист в программе «Каково?».

Блогер Ида Галич также прокомментировала скандальный выпуск. По ее словам, ей было физически больно смотреть это видео.

Сама Дана Борисова ранее неоднократно признавалась в проблемах в отношениях с дочерью. В 2024 году она рассказывала о сложном подростковом периоде Полины и о том, что они редко видятся из-за занятости.