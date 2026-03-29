От сказки до уголовного дела: почему на самом деле Лерчек развелась с Артемом Чекалиным

Через три года, на четвертом курсе, Артем сделал предложение. И в 2012 году Валерия стала Чекалиной, взяла фамилию мужа и завела блог, который позже принесет ей миллионы и известность под псевдонимом Лерчек.

Кризис в семье

В 2016 году у пары родились двойняшки Богдан и Алиса. Бизнес Артема прогорел, мужчина замкнулся в себе. Валерия взяла на себя заботу о детях и активно занялась блогом — это помогало ей справляться с послеродовой депрессией.

Родители Артема были против публичности: не хотели, чтобы личную жизнь и фото детей выставляли напоказ. Но когда доходы от блога стали расти, отношение изменилось. К 2020 году Лерчек вошла в топ самых успешных блогеров России.

В 2021 году в Майами родился третий ребенок — сын Лев. Казалось, семья на пике счастья.

Уголовное дело и развод

Проблемы начались, когда налоговая заинтересовалась доходами супругов. Компания "Би Фит", через которую продавались фитнес-марафоны, заработала около трех миллиардов рублей, но использовала упрощенную систему налогообложения с лимитом в 150 миллионов в год.

В октябре 2024 года против Чекалиных возбудили уголовное дело о выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Артем частично признал вину, но настаивал, что дело следует квалифицировать как уклонение от налогов, а не как валютное преступление. Валерия вину не признала.

Разлад в семье пришелся именно на этот период.

"Я не могу сказать, что мы развелись из-за этого. Наверное, эта ситуация просто добавила и все ускорила. Мы начали больше выяснять отношения, и каждый из нас по-разному проживал стресс", — признавалась Лерчек.

Супруги официально развелись в августе 2024 года. Артем прямо заявил: решение разойтись напрямую связано с уголовным делом. Несмотря на расставание, они договорились о лояльных отношениях ради детей, которые остались жить с мамой, но проводят половину времени с отцом.

Что происходит сейчас

После развода у каждого началась новая жизнь. У Артема были отношения с 24-летней Надеждой Сенатской, но, по его собственному признанию, сейчас он свободен. Валерия некоторое время флиртовала с рэпером Натаном на шоу "Звезды в джунглях", но позже призналась, что ей стыдно за это, и подчеркнула — между ними были только поцелуи, не больше.

А потом она встретила аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. В ноябре 2025 года стало известно, что Валерия ждет четвертого ребенка. 26 февраля 2026 года Лерчек родила сына.

Но счастье материнства омрачила страшная новость: после родов у блогерши диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, легких и ногах.

Сейчас Валерия проходит химиотерапию в онкоцентре имени Блохина. Ее состояние тяжелое: обнаружена новая опухоль в головном мозге, блогерша теряет зрение, но продолжает бороться.

Пока она лечится, Артем, несмотря на развод, выражает поддержку.