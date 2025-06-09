От кого у Бородиной дети?

Телеведущая Ксения Бородина дважды была замужем. От каждого брака у звезды осталось по дочери.

8 августа 2008 года Бородина стала женой бизнесмена Юрия Будагова. С ним она познакомилась на шоу Comedy Club. 10 июня 2009 года родилась дочь пары Маруся. Вскоре после появления наследницы супруги развелись.

Летом 2015 года Бородина стала женой Курбана Омарова. В декабре того же года появилась на свет их дочка Теона. В 2021 году Ксения и Курбан развелись. Причиной краха этого брака стали измены Омарова.

Почти ровно через 10 лет после свадьбы с Омаровым Бородина вышла замуж в третий раз. Днем бракосочетания стал 3 июня 2025 года. Новым мужем знаменитости стал блогер Николай Сердюков. Не исключено, что Бородина подарит наследника и третьему супругу.

Сейчас пара проводит медовый месяц в Турции. Бородина и Сердюков наслаждаются отдыхом и друг другом. Впереди у новобрачных еще пышная свадьба.