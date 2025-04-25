Освободившийся из колонии Михаил Ефремов наймет себе личного водителя

Известный артист Михаил Ефремов после ДТП со смертельным исходом зарекся садиться за руль автомобиля. 61-летний Михаил Ефремов больше не будет восстанавливать права. Скорее всего, у него будет личный водитель. Правда, в московские агентства по найму персонала, знаменитость пока не обращался.

«Через нас не ищут», — так отвечали корреспонденту kp.ru в агентствах.

В окружении Михаила Ефремова рассказали, что как только артист вернется к съемкам в кино, он наймет себе личного водителя, который будет его возить. Пока же Михаил Ефремов восстанавливается после нескольких лет заключения в колонии.

Кстати, в семье Михаила Ефремова всегда был личный водитель. Он возил детей артиста и его жену Софью Кругликову по делам.

Михаил Ефремов вышел на свободу 9 апреля этого года по УДО после 4,5 лет отбывания наказания в колонии. В 2020-м году по вине Михаила Ефремова произошло ДТП, в котором погиб человек.