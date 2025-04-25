Освободившийся из колонии Михаил Ефремов наймет себе личного водителя

Михаил Ефремов больше не сядет за руль. Фото: Александр Ступников/Global Look Press

Актер Михаил Ефремов, по вине которого погиб человек, решил больше никогда не восстанавливать водительские права.

Известный артист Михаил Ефремов после ДТП со смертельным исходом зарекся садиться за руль автомобиля. 61-летний Михаил Ефремов больше не будет восстанавливать права. Скорее всего, у него будет личный водитель. Правда, в московские агентства по найму персонала, знаменитость пока не обращался.

«Через нас не ищут», — так отвечали корреспонденту kp.ru в агентствах.

В окружении Михаила Ефремова рассказали, что как только артист вернется к съемкам в кино, он наймет себе личного водителя, который будет его возить. Пока же Михаил Ефремов восстанавливается после нескольких лет заключения в колонии.

Кстати, в семье Михаила Ефремова всегда был личный водитель. Он возил детей артиста и его жену Софью Кругликову по делам.

Михаил Ефремов вышел на свободу 9 апреля этого года по УДО после 4,5 лет отбывания наказания в колонии. В 2020-м году по вине Михаила Ефремова произошло ДТП, в котором погиб человек.

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