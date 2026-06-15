Орлова обратилась к Шепелеву: «Разреши, пожалуйста, встретиться с Платоном без камер»

11 лет назад ушла из жизни певица Жанна Фриске. И сегодня ее родные весь день выясняют отношения через соцсети и СМИ.

Конфликт сына семьи Фриске и Шепелевых

Так, возлюбленный певицы объяснил, почему не хочет, чтобы их сын Платон общался с бабушкой, дедом и тетей со стороны Жанны.

По его словам, после ухода певицы он неоднократно получал предложения от родных артистки о встрече с Платоном. Однако все они сводились к тому, чтобы эти встречи проходили под телекамерами.

Однако и Владимир, и Наталья Фриске опровергли его слова, заявив, что Дмитрий Шепелев лжет.

Ольга Орлова – Дмитрию Шепелеву: «Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном»

Ситуацию прокомментировала и подруга Жанны, певица Ольга Орлова. Она тоже попросила у ведущего разрешения увидеть крестника.

«Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента», - написала Ольга в соцсетях.

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