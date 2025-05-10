Орбакайте показала Пугачеву после концерта на Кипре

Кристина Орбакайте на днях дала единственный концерт на Кипре. Звезда выступила на одной из площадок Лимасола. Во время концерта Кристину Орбакайте поддерживала ее семья.

В личном блоге Кристина поделилась видео, на котором запечатлены ее мама, Алла Пугачева с близнецами Гарри и Лизой, муж Михаил Земцов и дочка Клавдия.

Кристина Орбакайте дала понять, что невероятна счастлива и вдохновлена тем, как прошло ее выступление на Кипре.