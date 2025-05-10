Орбакайте показала Пугачеву после концерта на Кипре

Кристина Орбакайте на днях дала единственный концерт на Кипре. Звезда выступила на одной из площадок Лимасола. Во время концерта Кристину Орбакайте поддерживала ее семья.
В личном блоге Кристина поделилась видео, на котором запечатлены ее мама, Алла Пугачева с близнецами Гарри и Лизой, муж Михаил Земцов и дочка Клавдия.
Кристина Орбакайте дала понять, что невероятна счастлива и вдохновлена тем, как прошло ее выступление на Кипре.
«Как прекрасно начался мой самый любимый месяц май! Стартовал европейский тур на Кипре, именно здесь мы со всем залом смогли лично исполнить «Алла будет петь!» Спасибо за единство наших душ», — поблагодарила поклонников Кристина Орбакайте в личном блоге.
Алла Пугачева с Гарри и Лизой на концерте старшей дочери. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Кристина Орбакайте опустилась на колени перед Аллой Пугачевой, когда исполняла песню «Алла будет петь». В какой-то момент она передала микрофон маме, и Алла Борисовна пропела: «Кристина будет петь».
Михаил Земцов, Алла Пугачева с Лизой и Кристина Орбакайте за кулисами шоу в Лимасоле. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Поделилась Кристина Орбакайте и совместным снимком с Аллой Пугачевой, на котором обе звезды запечатлены в рост. Выглядят и Кристина, и Алла Борисовна превосходны, они красивы и счастливы.
Мать и дочь уже давно не виделись, поскольку живут в разных странах. Алла Борисовна выбрала Кипр, а Кристина Орбакайте с семьей живет в США. Дела у нее сейчас идут не очень хорошо.
Последний большой концерт в России Кристина Орбакайте дала в марте прошлого года. С тех пор каких-то значимых выступлений у нее не было.
Этим летом Кристина Орбакайте намеревалась приехать в Латвию, но власти этой страны запретили ей въезд.
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: соцсети Кристины Орбакайте