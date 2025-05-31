Орбакайте навестила 80-летнего отца в Литве после долгой разлуки

На днях Кристина Орбакайте из Америки прилетела в Литву. Здесь у певицы должен состояться концерт. Заодно она повидалась с пожилым 80-летним отцом Миколасом Орбакасом. Для этого она приехала в Вильнюс. Певица уже давно не виделась с отцом. Кристина даже пропустила его юбилей. Поздравить папу она смогла только сейчас.

"Ну вот, я добралась до Вильнюса, до Литвы моей любимой, могу поздравить лично папу с 80-летием", - приводит Super слова Орбакайте.

Певица нежно обнимала Миколаса Орбакаса на видео. И напомнила бывшему мужу Аллы Пугачевой о своем концерте. Вместе с папой Кристина поужинала в ресторане. Несмотря на развод родителей, знаменитость тесно общается с отцом. Орбакас никогда не бросал дочку.

Совсем недавно певица дала концерт на Кипре. Поддержать дочку на выступлении пришла Алла Пугачева. Она привела с собой двойняшек Гарри и Лизу. Вместе с детьми певица подошла к сцене, но петь вместе с Кристиной отказалась. Поклонники решили, что Примадонна не хотела забирать у дочери ее минуту славы. Нашлись и те, кто и вовсе посчитал, что артистка просто постеснялась петь вживую. Спонтанные концерты едва ли входят в планы певицы. Она уже давно не выходит на сцену.