Артем Чекалин перечислил налоговой 900 миллионов рублей

По словам защитника, Артем, находясь в следственном изоляторе, смог погасить многомиллионную задолженность перед Федеральной налоговой службой.

Юрист Сергей Гуров, представляющий интересы Чекалина, в беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ сообщил, что его подзащитный полностью рассчитался с государством.

«Да, мы перечислили налоговой 900 миллионов рублей», — заявил Гуров.

По словам адвоката, после встречи с Артемом в СИЗО у него сложилось впечатление, что у блогера нет претензий к условиям содержания. При этом сам размер выплаченной суммы, по мнению защитника, является колоссальным.

Напомним, Артем Чекалин и его бывшая супруга Лерчек проходили обвиняемыми по делу об уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за рубеж. Еще до ареста у семьи образовалась задолженность перед ФНС, которая, по некоторым данным, исчислялась сотнями миллионов рублей.

13 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима за незаконный вывод более 250 миллионов рублей. Отмечалось, что он частично признал вину. Прокурор запрашивал для него 7,5 лет и штраф почти в 197 миллионов рублей. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда. Ему также был назначен штраф в размере 194 миллионов рублей.

Дело в отношении самой Лерчек было приостановлено из-за тяжелой болезни. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, и суд пошел ей навстречу, освободив из-под домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Лерчек и ее команда смогли закрыть долг в размере 176 миллионов рублей. Теперь, судя по информации адвоката, Артем Чекалин также выплатил налоговой около 900 миллионов рублей, что в несколько раз превышает штраф, назначенный ему судом.

Однако, несмотря на выплату долгов, это никак не повлияло на приговор. Чекалин продолжает отбывать наказание в СИЗО. Его адвокаты уже заявили, что намерены обжаловать приговор. Сам Артем свою вину признает не в полном объеме, настаивая на том, что его действия были продиктованы интересами семьи.