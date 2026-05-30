«Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин»: за ставшую мамой в четвертый раз Акиньшину заступился Дзюник

Личная жизнь Оксаны Акиньшиной в последнее время стала предметом для домыслов. Недавно она в четвертый раз стала мамой, родив сына от Данилы Козловского. Это прекрасное обстоятельство побудило некоторых вспомнить о том, что трое старших детей не живут с Акиньшиной. Старшего сына актрисы воспитывают ее родители, а средние сын и дочка живут со своим отцом в Грузии.

Дзюник публично поддержал актрису Акиньшину, резко отреагировав на критику в ее адрес. В своем эмоциональном выступлении Дзюник осудил тех, кто критикует Акиньшину за количество детей и их проживание отдельно от матери.

«Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький», — цитирует Дзюника KP.RU.

На днях стало известно, что дети Акиньшиной от Арчила Геловани сейчас живут в подмосковном особняке вместе с ней и Козловским. Сын и дочь приехали к недавно родившей маме и братику на каникулы.

Дзюник уверен, что младший ребенок Акиньшиной будет нереально красивым, ведь у него такие родители!

«Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется. Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть», — заключил Дзюник.

Для Данилы Козловского маленький сын от Акиньшиной стал вторым ребенком. У актера есть дочь Ода-Валентина от отношений с Ольгой Зуевой, она живет в США. Узнав о сыне Козловского и Акиньшиной, мама Оды-Валентины подала в суд на папу своей дочери. Она потребовала от Козловского алименты на дочь.

