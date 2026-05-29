Дети с мамой: Акиньшина перевезла сына и дочь в роскошный особняк, где живет с Козловским

Интерес поклонников к паре Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной не ослабевает: недавно стало известно, как складывается их быт с маленьким сыном Лео и старшими детьми Оксаны.

По имеющейся информации, актер приобрел загородное жилье в Подмосковье в канун появления сына на свет. К семье на каникулы присоединились старшие дети Оксаны — сын Константин и дочь Эмми.

Светская львица Алена Кравец подтвердила, что пара действительно обзавелась недвижимостью — по ее сведениям, дом расположен в Agalarov Estate. Собеседница отметила, что после появления на свет малыша супруги стремятся обеспечить себе умиротворенную обстановку: им важны защищенность, спокойствие и близость к природе. При этом Кравец напомнила, что у Козловского имеется квартира в центре Москвы — какое‑то время семья проживала там.

По словам Алены Кравец, приобретенный дом воплотил давнюю мечту пары: интерьер отличается продуманным дизайнерским решением, обставлен дорогостоящей мебелью, а атмосфера в нем проникнута теплом и заботой. Что касается старших детей Оксаны, то они действительно проводят время с матерью, но лишь в летний период — ребята живут на две страны.

«Этот дом стал тем райским уголком, о котором оба давно мечтали. Там дизайнерская отделка, дорогая мебель, все наполнено любовью. Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето», — рассказала Алена Кравец.

Кравец также добавила, что, несмотря на развод Оксаны с Арчилом, который произошел около восьми лет назад, бывшие супруги сумели сохранить корректные взаимоотношения.

Сын Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского появился на свет в мае. Малыш стал вторым ребенком для своего отца, у которого есть дочь Ода-Валентина от актрисы Ольги Зуевой. Ольга Зуева на днях обратилась с иском в суд, она потребовала от Козловского алименты на дочь.

Оксана Акиньшина стала мамой в пятый раз. У нее есть 17‑летний сын Филипп — от бизнесмена Дмитрия Литвинова. Юноша живет с родителями Акиньшиной в Санкт‑Петербурге. Кроме него, у Оксаны от брака брака с продюсером Арчилом Геловани есть 13‑летний Константин и 9‑летняя Эмми. После развода они живут за границей со своим отцом.

