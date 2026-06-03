«Она меня обняла»: Успенская поддержала Седокову, которую с позором выгнали со сцены

Мир шоу‑бизнеса порой преподносит неожиданные и неприятные сюрпризы — даже во время, казалось бы, радостных событий. Концерт Любови Успенской, который должен был стать праздником для зрителей, обернулся скандалом. Во время выступления произошло возмутительное происшествие с участием Анны Седоковой. Вот как прокомментировала его Любовь Успенская.

Звезда шансона заявила, что готова встать на защиту Анны Седоковой. 72‑летняя исполнительница прояснила обстоятельства скандальной ситуации, в которую попала ее коллега. Артистка подчеркнула, что не заметила, как некий мужчина оскорбил Седокову.

«Я исполняла свою песню „К единственному, нежному“, и потом подошла Анечка, она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что ее кто‑то прогнал со сцены», — сказала Успенская.

Любовь Залмановна добавила, что поведение мужчины на шоу вызвало у нее негодование. Певица пообещала принять меры в отношении человека, обидевшего экс‑солистку «ВИА Гра».

Напомним, на днях Анна Седокова рассказала, как некий мужчина унизил ее во время концерта Успенской. Когда Анна поднялась на сцену, чтобы спеть с Успенской, она услышала в свой адрес ужасные слова. Незнакомец кричал, что Анна Седокова «не смеет выходить на сцену». По словам певицы, она испытала глубокое унижение из‑за слов постороннего мужчины, который, по всей видимости, был гостем заведения.

«Я больше, конечно, никогда не приду туда. И больше не выпрусь на сцену как идиотка», — заявила Анна.

По материалам ОСН

А вы как думаете, мужчина имел право так вести себя по отношению к Анне Седоковой? Поделитесь в комментариях.