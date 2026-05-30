«Унизил меня»: Анну Седокову прогнали со сцены на концерте Любови Успенской

Посещение концерта любимой исполнительницы обернулось неприятным инцидентом для Анны Седоковой. Певица столкнулась с унижением, когда вышла на сцену во время выступления Любови Успенской.

Артистка посетила выступление своей любимой коллеги — Любови Успенской. В какой‑то момент Седокова оказалась на сцене и даже присоединилась к исполнению песни. Сама королева шансона не возражала против такого участия. Однако, как рассказала Анна, нашелся мужчина, который принялся выдворять ее со сцены, заявив, что она «не смеет выходить на сцену».

«Максимально унизил меня. Хотя я даже не хотела, потому что [Успенская] для меня богиня. Но мои друзья буквально вытолкнули меня к Любе. Я не знаю, кто этот человек. Он даже не работает в этом заведении. Я просто пришла на концерт, а ушла с него с таким странным чувством. Я больше, конечно, никогда не приду туда. Но иногда просто один человек может испортить тебе весь вечер. Больше не выпрусь на сцену, как идиотка, что бы мне ни говорили. Буду выходить только на свою сцену. Но никто в этой жизни не имеет права обесценивать вас», — написала Седокова в личном блоге.

Певица Анна Седокова достаточно часто подвергается травле в Сети. Многие считают ее недостойной женщиной. Хейт в сторону певицы усилился после суицида ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Недоброжелатели сочли Анну виноватой в том, что спортсмен принял решение уйти из жизни.