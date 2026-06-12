«Длилась несколько часов»: Ольга Бузова перенесла экстренную операцию

Минувшей ночью Ольга Бузова наконец вернулась в Москву — позади остались съемки реалити‑шоу «Звезды в джунглях» в Доминикане и почти двое суток в пути. Но долгожданное возвращение обернулось неприятностью. В собственной ванной Ольга Бузова сделала неловкое движение, поскользнулась и в результате оказалась на операционном столе в одной из столичных клиник.
Истекающую кровью теледиву на машине скорой помощи доставили в больницу и экстренно прооперировали. PR‑директор артистки Антон Богославский подтвердил, что Ольга находится под наблюдением врачей.
«Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходит от наркоза», — заявил Богославский.
Чтобы как следует восстановиться, певица решила взять паузу в работе. Из‑за этого пришлось внести изменения в график выступлений.
«К сожалению, концерт, который должен был пройти завтра в Ростове‑на‑Дону, нам пришлось перенести на 6 августа», — добавил Богославский в беседе с Super.
Ольга Бузова показала свою окровавленную ногу. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Перед операцией Ольга Бузова успела выйти на связь прямо из машины скорой помощи. Она запечатлела свою окровавленную ногу, лежа на носилках. Кадр получился очень откровенным и даже шокирующим, и вызвал волну поддержки в соцсетях. Фанаты желают Ольге скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут ее возвращения на сцену.