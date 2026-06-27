Оксана Фандера и Филипп Янковский расстались после тридцати лет брака

История любви Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского когда‑то казалась воплощением кинематографической романтики — прочной, красивой, неподвластной времени. Пара десятилетиями оставалась примером верности и семейного уюта: поклонники с трепетом отмечали каждую годовщину их брака, восхищались гармонией и даже не подозревали, что за фасадом благополучия уже давно зреет разлука.

И вот теперь завеса тайны приоткрыта. Как сообщает KP.RU, стало известно, что супруги тихо расстались, не устраивая публичных драм и не вынося личные переживания на суд публики.

В роду Янковских семейные ценности всегда возводились в ранг незыблемых принципов: считалось, что спутника жизни выбирают единожды и навсегда. Эта традиция ярко прослеживалась на примере Олега Янковского, который всю жизнь провел рядом с Людмилой Зориной. Несмотря на слухи о мимолетных увлечениях мужа, супруга сохраняла достоинство и не разрушала союз.

Поклонники искренне верили, что Филипп, сын этой крепкой пары, последует отцовскому примеру и будет неразлучен с Оксаной Фандерой. Но спустя три десятилетия совместной жизни их пути разошлись.

«Жаль, Оксану Фандеру и Филиппа Янковского уже давно нельзя назвать парой!.. Разошлись…» — с грустью констатируют светские обозреватели.

Догадки о том, что актеры больше не живут как единая семья, витали в воздухе уже давно, но детали оставались скрытыми от посторонних глаз. Теперь же близкие к паре источники приоткрывают завесу: «Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам».

При этом едва ли причиной расставания послужила супружеская неверность. Сама Оксана не раз высказывалась о природе измен с философской глубиной.

«Отношение женщины к изменам — это показатель ее духовного развития и ума. Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие‑то вещи, поступают мудрее. Кроме того, причину измены нужно прежде всего искать в себе», — говорила Оксана Фандера.

Эти слова раскрывают зрелый взгляд актрисы на сложные стороны отношений и заставляют задуматься, что мотивы их с Филиппом разрыва могли лежать гораздо глубже бытовых или эмоциональных конфликтов.

Их история началась в 1988 году — на праздновании дня рождения общего друга. Филипп, наследник прославленной актерской династии, с первых минут не смог отвести взгляда от обаятельной Оксаны. Роман развивался стремительно: спустя всего месяц пылкий влюбленный предложил девушке стать его женой.

Семья Янковских поначалу отнеслась к выбору сына настороженно, но судьба быстро расставила все по местам — Оксана забеременела, и ее приняли. В этом союзе появились на свет двое детей: сын Иван и дочь Елизавета, ставшие живым продолжением их любви.

Сегодня жизненные маршруты супругов окончательно разошлись. В 2022 году Оксана, уроженка Одессы, выросшая в цыганской семье, приняла решение переехать в Грузию. Там она отошла от актерской профессии, словно сознательно оставив позади прежнюю главу жизни. Филипп же остался в России, где его карьера сейчас переживает новый расцвет: он активно снимается, востребован у режиссеров и продолжает дело знаменитой династии.

А вам жаль, что Янковский и Фандера расстались? Поделитесь в комментариях.