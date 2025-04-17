Кристина Орбакайте снизила гонорары за корпоративы до трех млн рублей

Певица Кристина Орбакайте заметно понизила расценки на свои выступления в России. Сообщается, что певица готова теперь выходить на сцену не за шесть миллионов рублей, как это было еще совсем недавно, а всего за три миллиона.

При этом организаторы выступлений Кристины Орбакайте придумали вот какую фишку. Они сначала называют «потолок», то есть верхние расценки за выход Орбакайте на сцену, а это, шесть миллионов рублей. При этом организаторы утверждают, что у певицы, якобы, все расписано, график плотный, устойчивого прайса нет, и Кристина Орбакайте лично решает, где и когда она будет выступать.

Но в процессе переговоров организаторы позволяют с собой торговаться и в итоге снижают цену практически в два раза.

Напомним, у Кристины Орбакайте сейчас сложные времена. На больших площадках в России она больше не выступают. Билеты на ее концерты в США продаются из рук вон плохо. Помочь своей падчерице подзаработать взялся Максим Галкин*. Недавно Кристина Орбакайте выступила с ним на одном корпоративе в Праге.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам телеграм-канала Mash