«Образ бабушки»: Роза Сябитова поплавала в бассейне с внуком и внучкой

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова опубликовала в личном блоге свежую фотографию с подросшими внуками — Мирославой и Михаилом. Кадры были сделаны во время совместного отдыха в бассейне.
Как и положено, и малыши, и их звездная бабушка предстали в купальных костюмах. Мирослава, судя по всему, обожает нырять. Глаза девочки прикрывают специальные очки для погружения в воду. Под снимком с внуками Роза Сябитова поделилась своими мыслями о роли современной бабушки.
«Долгое время образ бабушки казался почти неизменным. Домашние пирожки по выходным, кастрюля полезного горячего супа на плите и готовность в любой момент прийти на помощь. Забрать ребенка из детского сада, посидеть с ним вечером или увезти на все лето в деревню — все это воспринималось как обязательная часть бабушкиной жизни.
Сейчас жизнь поменялась, и у бабушки есть свои интересы. Где тот баланс между помощью молодым родителям и своим личным временем?» — обратилась к аудитории знаменитость.
Роза Сябитова с внуком и внучкой. Фото: соцсети Розы Сябитовой
У Розы Сябитовой двое внуков. И Мишу, и Мирославу звездной маме ее дочь Ксения Сябитова. Старшая внучка, Мирослава, появилась на свет в июле 2022 года, а внук родился в ноябре 2025‑го.
В разговоре с изданием Teleprogramma.org Роза Сябитова призналась, что именно она вдохновила дочь на рождение двоих детей с небольшим временным промежутком между ними. Телеведущая заверила Ксению, что окажет поддержку в воспитании малышей — и не только на словах, но и в материальном плане.
Роза Сябитова не слишком часто демонстрирует фотографии внуков в социальных сетях, однако не скрывает, что получает огромное удовольствие от общения с ними и принимает деятельное участие в их развитии. Для телеведущей внуки — настоящий источник положительных эмоций и творческого заряда. Время, проведенное с малышами, помогает ей сохранять бодрость духа и делиться с подписчиками не только экспертными рекомендациями по профессиональным вопросам, но и душевными историями из семейной жизни.