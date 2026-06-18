«Образ бабушки»: Роза Сябитова поплавала в бассейне с внуком и внучкой

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова опубликовала в личном блоге свежую фотографию с подросшими внуками — Мирославой и Михаилом. Кадры были сделаны во время совместного отдыха в бассейне.

Как и положено, и малыши, и их звездная бабушка предстали в купальных костюмах. Мирослава, судя по всему, обожает нырять. Глаза девочки прикрывают специальные очки для погружения в воду. Под снимком с внуками Роза Сябитова поделилась своими мыслями о роли современной бабушки.