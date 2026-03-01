"Нужны только деньги": Сябитова предсказала будущее брака Бероева с 21-летней балериной

Телеведущая сваха Роза Сябитова. Фото: КП/Борис Кудрявов

Егор Бероев только-только объявил о разводе с Ксенией Алферовой после 20 лет брака, а страна уже обсуждает его новую избранницу.

48-летний актер тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая снялась в главной роли в его фильме "Кукла". Разница в возрасте — 27 лет. И тут в разговор вмешалась главная телесваха страны Роза Сябитова. Ее прогноз оказался жестким.

"Они часто возвращаются": что сказала Сябитова

Телесваха в беседе с NEWS.ru не стала смягчать формулировки. По ее словам, мужчины, которые уходят к молодым, рано или поздно возвращаются к бывшим женам.

"Они часто возвращаются. Потому что их с женами объединяет общая реальность: совместно нажитое имущество и дети. В определенный момент мужчина понимает, что трудно бегать за молодыми, что им нужны только деньги", — заявила Сябитова.

Она добавила, что такие отношения часто заканчиваются расставанием и приносят мужчинам не радость, а стресс. Погоня за молодостью, по мнению свахи, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Что связывает Бероева и Алферову

Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев прожили вместе 20 лет. У них общая дочь Евдокия, 2007 года рождения. Именно общие дети и нажитое за два десятилетия имущество, по версии Сябитовой, могут стать причиной возвращения.

Сам Бероев утверждает, что ушел от Алферовой еще в 2022 году, но публично об этом стало известно только в начале 2026-го. Бывшая жена ставит его версию под сомнение и намекает на измену. Теперь Сябитова добавляет масла в огонь: история еще не закончена.

