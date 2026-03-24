"Нужно будет лететь": Лерчек планирует восстанавливаться за границей

Как выясняется, больная раком Лерчек не прочь покинуть Россию. Жених блогерши дал понять, что та не исключает для себя возможности улететь за границу. На что рассчитывает Валерия Чекалина?

Будет ли Лерчек лечиться за границей?

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини довольно активно развивает свой личный блог, пока та лечится от рака. Луис взял на себя обязанности секретаря Чекалиной и охотно отвечает на вопросы в Сети, касающиеся ее лечения. Фолловеров на этот раз заинтересовало, рассматривает ли Лерчек для себя возможность лечить за границей.

Луис объяснил, что лечить можно и дома, в России. А вот на реабилитацию Лерчек, возможно, полетит за границу.