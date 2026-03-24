"Нужно будет лететь": Лерчек планирует восстанавливаться за границей

Как выясняется, больная раком Лерчек не прочь покинуть Россию. Жених блогерши дал понять, что та не исключает для себя возможности улететь за границу. На что рассчитывает Валерия Чекалина?
Будет ли Лерчек лечиться за границей?
Жених Лерчек Луис Сквиччиарини довольно активно развивает свой личный блог, пока та лечится от рака. Луис взял на себя обязанности секретаря Чекалиной и охотно отвечает на вопросы в Сети, касающиеся ее лечения. Фолловеров на этот раз заинтересовало, рассматривает ли Лерчек для себя возможность лечить за границей.
Луис объяснил, что лечить можно и дома, в России. А вот на реабилитацию Лерчек, возможно, полетит за границу.
"Мы изучили весь вопрос и поняли, что у нас такие же сильные протоколы лечения, как в Китае или Корее. И всю терапию можно сделать здесь, чтобы не было дополнительных перелетов. Но возможно на восстановление после "химии" нужно будет лететь", — рассказал жених Лерчек.
Как себя сейчас чувствует Лерчек
Ранее Луис рассказывал, что Лерчек после первого курса химиотерапии начала слепнуть на один глаз. Но зато у блогерши пока не выпали волосы.
Онкологическое заболевание у Лерчек было обнаружено после появления на свет ее четвертого ребенка. Врачи обследовали Валерию Чекалину и обнаружили у нее рак желудка на последней стадии. Валерии предстоит перенести всего девять курсов химиотерапии. Лечение она проходит в государственной клинике.
