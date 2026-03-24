"Красота Леры не в ее волосах": об облысении Лерчек рассказал ее возлюбленный Луис

Избранник Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, принял на себя обязанности ее секретаря. В личном блоге он с удовольствием рассказывает о самочувствии любимой жены, которая проходит курс противораковой терапии. Как меняется Лерчек?

Что рассказал о Лерчек ее жених?

Луис Сквиччиарини устроил интерактив в личном блоге. Он ответил на самые частые вопросы, которые подписчики задают о состоянии Лерчек. Многих интересует, начала ли звезда соцсетей терять волосы после химиотерапии.

Луис ответил на этот вопрос отрицательно. И вместе с тем дал понять, что на его отношение к Лерчек ее меняющийся внешний вид не повлияет. Он скромно дал понять, что будет любить ее любой.

"Пока нет, но это для меня не важно, — рассказал об облысении Лерчек Луис. — Красота Леры не в ее волосах".

Ранее Луис рассказывал, что Лерчек уже ослепла на один глаз. Пока она перенесла только один курс химиотерапии, а всего их будет девять.

Когда Лерчек заболела раком

Раком Лерчек заболела, когда была беременна четвертым ребенком. Малыш появился на свет 24 февраля. И только после этого врачи обследовали Валерию Чекалину, получил подтверждение самым худшим своим прогнозам.

У Лерчек был обнаружен рак в последнее стадии, с метастазами в легкие, ноги и позвоночник. Врач-онколог объяснил, что Лерчек нельзя кормить новорожденного ребенка грудью. В остальном же тяжелая болезнь матери для малыша не опасна.

