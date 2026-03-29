Нож в сердце и дикий вой: жена Владимира Сычева рассказала, как переживает его измены

Жена актера Владимира Сычева Алеся Великанова опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что измены мужа довели ее до полного отчаяния.

Великанова не скрывает, что пережила настоящий ад. Она описала свои чувства так, что у читателей мороз по коже.

"Сначала была боль, как будто в сердце вставили нож и провернули его. Затем были мысли, что-то со мной не так. Могут появляться мысли о суициде — жизнь закончена, шарашит настроение от дикого смеха до истерик и воя, разочарования, одиночества", — поделилась Алеся.

Жена актера перепробовала разные способы справиться с болью. Деструктивный — напиться и забыться. Конструктивный — изнурять себя в спортзале.

"По сути одно и то же — сажаешь сердце и неосознанно разрушаешь себя. Начинаешь испытывать всю палитру чувств от ненависти, непонимания, что вообще происходит, как будто сходишь с ума и мозг твой затуманен. Ты слабо понимаешь, что происходит. Нервная система идет в разнос, как будто ее пропустили через терку", — призналась Великанова.

"Чужие женщины — как грибы после дождя"

Алеся считает, что беда пришла в их семью вместе с успехом и деньгами. Когда у мужа появились известность и власть, вокруг него тут же начали виться другие женщины.

"Когда проходишь испытание деньгами, известностью и властью, не все справляются. Когда появляются деньги, известность и власть — рядом появляются, как грибы после дождя, чужие женщины. Все они хотят построить свое счастье, не взирая на несчастие семьи — жены и детей", — пожаловалась брюнетка.

"Вы ни в чем не виноваты"

Великанова обратилась ко всем женщинам, которые столкнулись с изменой. Она уверена, что винить себя бессмысленно.

"Когда происходит измена, вы ни в чем не виноваты. Не надо думать, что с вами что-то не так. С вами все так, поверьте. Ибо изменяли Деми Мур, Гвен Стефани, Мадонне, Меган Фокс, Уме Турман — этот список можно продолжать бесконечно. Что с ними не так? На мой взгляд, это сильные, красивые, богатые, офигенные, фигуристые женщины", — написала Алеся.

Она считает, что причина — в самом изменяющем. У человека внутренняя пустота, и он пытается ее заполнить.

"Особенно тяжело это для мужчины после 45 лет. У женщин тоже бывает, но процент невелик. Ибо мы моногамны, а мужчины — полигамны", — рассуждает Великанова.

"Мужчина изменяет от нехватки тепла"

Алеся перечислила и другие возможные причины: отсутствие хорошего примера родителей, охлаждение отношений после долгих лет брака, рождение детей. Итог один — мужчине не хватает тепла и ласки от своей женщины, и он ищет это на стороне.

"Мужчина изменяет от нехватки всего этого, женщина изменяет от обиды", — заключила она.

Что происходит в семье Сычевых

Владимир Сычев и Алеся Великанова вместе уже 26 лет. У них двое дочерей: Анна (2010) и Мария (2012). Сам актер проблемы в семье не отрицает, но измены категорически отвергает. На днях он рассказал, что даже не видит откровенных постов жены — она заблокировала его в соцсетях.