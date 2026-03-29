"Ненавижу предателей": жена звезды "Физрука" обвинила Владимира Сычева в измене после 26 лет брака

Женщина заявила, что муж ей изменил, и не стала скрывать эмоций. Сычев, в свою очередь, факт измены отрицает, но признает: в семье давно накопилось много проблем.

В своем блоге Великанова не стала ходить вокруг да около. Она прямо написала, что 26 лет совместной жизни не уберегли брак от предательства.

"Мне изменил муж. Да-да, тот самый из "Физрука". Ненавижу предателей", — заявила Алеся.

В другом посте женщина добавила:

"У меня поменялся контент. Причем сразу, причем срочно! Ибо больно. Уже 10 дней весны. Вы влюбляться думаете, твари бессердечные". Поклонники тут же поняли: в семье Сычевых серьезный разлад.

Сам актер в программе "Ты не поверишь!" на НТВ отреагировал на обвинения сдержанно. По его словам, он даже не видит публикаций жены — она его заблокировала.

Тем не менее, журналисты выяснили: Алеся не только назвала измену фактом, но и указала на предполагаемую соперницу, не стесняясь в выражениях.

Сычев категорически отвергает обвинения.

"Телок можно обсуждать и не в бане, понимаешь? Их можно обсуждать и в спортзале, и в пробке в машине по телефону — где угодно", — рассуждает актер, давая понять, что разговоры о женщинах — не повод подозревать его в измене.

Бытовуха, безденежье и вечные претензии

Владимир признает: в их семье давно не все гладко. И проблемы, по его словам, типичные для многих.

"Жена может ни на что обидеться, понимаешь? Есть бытовуха, безденежье — это одна история. Когда все есть — другая история. Когда не работаю, говорит: "Что ты сидишь дома, у нас денег нету".

Когда дома все время нет, говорит:

"Ты все время на работе. А с другой стороны, там все в шоколаде", — объясняет актер.

Он уверяет, что старается обеспечивать семью и уделять внимание жене. У них двое дочерей: Анна (2010 года рождения) и Мария (2012-го). Плюс теща, няня и даже садовник — все женщины.

"Я мечтал, когда вырасту, буду все деньги на баб тратить. Так и получилось", — шутил Сычев в одном из интервью.

Несмотря на попытки наладить отношения — совместные поездки и отдых, — конфликты не утихают.

"Месяц-два, наверное, не общались. Ругались, мирились там", — признается актер.

Нервный срыв жены

Это не первый тревожный сигнал из семьи Сычевых. В конце прошлого года Алеся попала в больницу с нервным срывом. Сам актер тогда объяснял ситуацию усталостью и накопившимися проблемами.

"Жена в больницу попала. Конец года, нервный срыв, много всего навалилось, муж постоянно на работе, дети не слушаются", — делился Сычев.

Теперь же к усталости добавилась обида на измену. Будет ли пара сохранять брак или окончательно разойдется, пока неизвестно. Но судя по тону Алеси, прощать предательство она не намерена.