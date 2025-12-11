Николай Цискаридзе: "Мои клички навеки приклеиваются к людям"

Артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе сделал несколько откровенных признаний о себе. Цискаридзе прекрасно знает, что его считают нарциссом. И он даже не спорит на эту тему.

Главное заблуждение о Цискаридзе

Николай Цискаридзе признался, что его часто воспринимают как нарцисса, самовлюбленного человека. Но он старается не реагировать на такие высказывания в свой адрес. И не оправдываться.

"Самое частое — что я нарцисс, самовлюбленный, ужасно уверенный в себе человек. Я это постоянно читаю. Никогда не оправдываюсь", — цитирует MK.RU Николая Цискаридзе.

Артист добавил, что он относится к себе строже, чем к кому-либо. Он благодарен судьбе, что оказался на своем месте. По мнению Цискаридзе, он идеально подходит именно для классического балета. А вот если бы его привели в 'Тодес', он вряд ли добился бы успеха.

Цискаридзе о своем характере

Николай Максимович признает, что у него непростой характер и очень острый язык. И ему часто приходится контролировать и сдерживать себя.

"У меня очень острый язык, я это знаю. В последнее время сдерживаюсь: мои клички навеки приклеиваются к людям", — поделился Цискаридзе.

Артист добавил, что ему глубоко все равно, что думают о нем окружающие.

"Кому не нравится — пусть не приходит. Кому нравится — я очень доволен", — озвучил он свою позицию.

31 декабря Николаю Цискаридзе исполнится 52 года. Он успешен, знаменит, но не создал своей семьи. Цискаридзе объяснял отсутствие пары тем, что для него это слишком высокий уровень ответственности.

Главной женщиной для Цискаридзе была и остается ныне покойная мама. Ламара Николаевна сделала очень много для успешной карьеры сына.

А вы как считаете, у Николая Цискаридзе сложный характер?