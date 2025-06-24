Резник раскрыл содержание смс от Пугачевой: "Доживать свою жизнь лицемерную"

Илья Резник раскрыл суть своего конфликта с Аллой Пугачевой. Поэт и певица уже больше года не общаются. Примадонна назвала автора песен трусом и предателем. При чем тут Стас Садальский?

Известный поэт, 87-летний Илья Резник, рассказал MK.RU , как поссорился с Аллой Пугачевой. Больше года назад он неудачно поздравил Примадонну с днем рождения. Резник хотел просто отправить ей СМС со своим четверостишием. В нем он написал о том, что их пути разошлись.

Но на свою беду Резник встретил Стаса Садальского. Актер предложил поэту записать видеообращение. Тот согласился. Садальский выложил видео с Резником в личном блоге. Начался скандал. На Илью Резника обрушился хейт. Тот был вынужден оправдываться.

На оправдания Резника негативно отреагировала Алла Борисовна.

"Прислала мне сообщение, что я — трус и предатель", — рассказал Илья Резник.

Поэт узнал об эсэмэске от Аллы Борисовны случайно и только год спустя. Жена Ильи Резника Ирина не хотела, чтобы ее пожилой супруг читал это. Она понимала, что подобное содержание оскорбит именитого поэта.

"Алла в том сообщении еще написала, что останется великой певицей, а мне посоветовала "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько", — добавил Илья Резник.

С тех пор он прекратил всякое общение с Аллой Пугачевой.

Илья Резник написал для Аллы Пугачевой такие хиты, как 'Старинные часы', 'Маэстро', 'Посидим, поокаем'. А новые песни Аллы Пугачевой поэт считает вторичными.