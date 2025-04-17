Никита Михалков — о фильме «Анора»: «Я не хочу ругать эту картину, но вы сами-то видели?»

В Москве в этот четверг, 17 апреля, открылся 47-й Московский международный кинофестиваль. По традиции, в его рамках состоялась встреча президента фестиваля, известного режиссера Никиты Михалкова с прессой.

Разумеется, речь зашла о современном кино и кинопремиях. В частности, речь зашла о недавней церемонии вручения кинопремии «Оскар», триумфатором которой стал фильм «Анора» с участием российских артистов Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.

Никита Михалков оценку фильму давать отказался.

«Я не хочу ругать эту картину. Но! Вы сами-то видели?» — вопросом ответил Никита Михалков.

Далее он дал понять, что считает Юрия Борисова актером, достойным «Оскара». Никита Михалков уверен, что главные награды Борисова еще впереди.

«Юра Борисов —очень хороший артист. Одна из его последних работ «Пророк». Он прекрасно сыграл. Это очень опасно было и рискованно — взять на себя сыграть такой образ, как Пушкина. По большому счету, если вы посмотрите картины, которые получали призы в Каннах, Венеции… Это не отношение к кинематографу, это отношение к политической позиции. Я был бы рад, если бы Юра Борисов получил «Оскар». Но мне было важно, что он бы сказал потом. Может, еще предоставится такая возможность, и мы услышим», — отметил Никита Михалков.

Напомним, Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», но не получил награду.