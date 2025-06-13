Никас Сафронов написал картину для Илона Маска: "Это дружеский жест"

Известный художник Никас Сафронов написал необычный портрет американского предпринимателя Илона Маска. Мэтр лично вручит свое творение Маску при встрече. Все произойдет уже в этом году.

О новом творении Никаса Сафронова рассказал сын художника Лука Сафронов-Затравкин. С идеей нарисовать картину для Илона Маска к Сафронову обратились космонавты. Илон Маск одержим темой космоса, Марса и поддерживает контакты с российскими космонавтами.

Те решили сделать ему сюрприз.

"Это дружеский жест", — отметил в беседе с kp.ru Лука Сафронов-Затравкин.

Потрет Илона Маска кисти Никаса Сафронова будет необычным.

"На картине изображен не только Маск, но и разная символика, связанная с космосом", — уточнил Лука Сафронов-Затравкин.

Никас Сафронов вручит картину Илону Маску при личной встрече. Предполагается, что она состоится до конца этого года.

Но сначала работу художника увидят россияне. Картина будет выставляться в Москве и только потом передана Илону Маску.

Ранее Никас Сафронов писал портрет Арнольда Шварценеггера и тоже вручал его актеру лично.