Никас Сафронов написал картину для Илона Маска: "Это дружеский жест"

Никас Сафронов написал необычный портрет Илона Маска. Фото: Global Look Press

Никас Сафронов подарит Илону Маску его портрет

Известный художник Никас Сафронов написал необычный портрет американского предпринимателя Илона Маска. Мэтр лично вручит свое творение Маску при встрече. Все произойдет уже в этом году.

О новом творении Никаса Сафронова рассказал сын художника Лука Сафронов-Затравкин. С идеей нарисовать картину для Илона Маска к Сафронову обратились космонавты. Илон Маск одержим темой космоса, Марса и поддерживает контакты с российскими космонавтами.

Те решили сделать ему сюрприз.

"Это дружеский жест", — отметил в беседе с kp.ru Лука Сафронов-Затравкин.

Потрет Илона Маска кисти Никаса Сафронова будет необычным.

"На картине изображен не только Маск, но и разная символика, связанная с космосом", — уточнил Лука Сафронов-Затравкин.

Никас Сафронов вручит картину Илону Маску при личной встрече. Предполагается, что она состоится до конца этого года.

Но сначала работу художника увидят россияне. Картина будет выставляться в Москве и только потом передана Илону Маску.

Ранее Никас Сафронов писал портрет Арнольда Шварценеггера и тоже вручал его актеру лично.

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