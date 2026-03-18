"Ничего не чувствую": Лерчек вышла на связь после первой иммунной терапии

Возлюбленный Лерчек Луис поделился новым видео с участием блогерши. Он забрал ее из клиники после курса иммунной терапии. Как сейчас выглядит Лерчек и что говорит о своем самочувствии?
Новые признания Лерчек о болезни
В Сети появилось новое видео с участием блогерши Лерчек. В инвалидном кресле она передвигается по коридору клиники с помощью своего преданного возлюбленного Луиса Сквиччиарини. В ролике Лерчек рассказала, как чувствует себя после первого курса иммунной терапии.
"Кстати, меня не тошнит, ничего не чувствую, все нормально. Надеюсь, дальше будет также. Сейчас будем есть блинчики и томаты", — поделилась Лерчек.
В кадре она улыбается и старается сохранять позитив. Но при этом выглядит Лерчек очень измученной и уставшей. Луиса она называет в шутку своим такси.
Блогер Лерчек после курса иммунной терапии. Фото: соцсети
Преданность Луиса
Ранее Луис делал заявление о болезни Лерчек. Он заявил, что будет поддерживать любимую, чтобы с ней ни случилось. Рак в четвертой стадии у Лерчек был обнаружен в конце февраля.
После того, как Лерчек стала мамой в четвертый раз, врачи ее обследовали и подтвердили свои худшие опасения. Теперь Лерчек предстоит долгое лечение. На этот период уголовное преследование против нее приостановлено.
Накануне стало известно, что неизвестный погасил долг Лерчек перед налоговой. Он внес на счет Чекалиной 176 млн рублей. Жених Лерчек этот факт подтвердил. Луис заявил, что долгов у Леры больше нет.
В Сети мнения о болезни Лерчек разделились. Кто-то очень переживает за блогершу и желает ей выздоровления. Кто-то уверен, что Лерчек история про рак выдумала, чтобы заработать деньги и уйти от наказания.
А вы как думаете, рак Лерчек — правда или вымысел? Ответьте в комментариях.