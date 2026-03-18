"Ничего не чувствую": Лерчек вышла на связь после первой иммунной терапии

Возлюбленный Лерчек Луис поделился новым видео с участием блогерши. Он забрал ее из клиники после курса иммунной терапии. Как сейчас выглядит Лерчек и что говорит о своем самочувствии?

Новые признания Лерчек о болезни

В Сети появилось новое видео с участием блогерши Лерчек. В инвалидном кресле она передвигается по коридору клиники с помощью своего преданного возлюбленного Луиса Сквиччиарини. В ролике Лерчек рассказала, как чувствует себя после первого курса иммунной терапии.

"Кстати, меня не тошнит, ничего не чувствую, все нормально. Надеюсь, дальше будет также. Сейчас будем есть блинчики и томаты", — поделилась Лерчек.

В кадре она улыбается и старается сохранять позитив. Но при этом выглядит Лерчек очень измученной и уставшей. Луиса она называет в шутку своим такси.