«Ничего изменить нельзя»: Ольга Зарубина высказалась о «неудачнике» Никите Преснякове

Вопрос соотношения природного дара и влияния звездного родства вновь оказался в центре внимания — на этот раз в контексте творчества Никиты Преснякова. Внук Аллы Пугачевой в очередной раз привлек интерес публики: в социальных сетях он опубликовал видеозапись одного из своих выступлений и в подписи упомянул знаменитую бабушку. Ролик стремительно набрал свыше миллиона просмотров и вызвал бурную реакцию — под ним появилось несколько тысяч комментариев.

Сам Никита отметил, что его музыкальные работы без отсылок к прославленным родственникам не вызывают подобного ажиотажа. На это высказывание откликнулась певица Ольга Зарубина. Артистка убеждена: Никите стоит и дальше заниматься любимым делом. По ее мнению, при должной целеустремленности и верности своему курсу он непременно достигнет намеченных вершин.

«Ему расстраиваться вообще не стоит на эту тему. Такова ситуация: ничего изменить нельзя. Во всяком случае, пока что. Ему нужно расслабиться и получать удовольствие от жизни. Делать то, что он считает правильным, и не вписывать туда свою бабушку. Никита — парень талантливый, у него есть харизма. А все остальное не от него зависит. Это именно так работает. Нужен обязательно человек, накрученный на пиаре, чтобы тебя заметили», — цитирует Ольгу Зарубину MK.RU .

В последние годы Никита Пресняков проживает в США, где возглавляет собственную рок‑группу в качестве солиста. Музыкант неоднократно подчеркивал, что ему некомфортно из‑за постоянных сравнений со звездными родственниками. Его главная цель — добиться признания как самостоятельной творческой личности, а не как представителя известной династии.

Девятого мая Никита Пресняков и его группа дали концерт в США. Музыканты поразили публику каверами на музыкальные хиты, которые слушали в России в 90-х годах прошлого века.

А вы согласны с мнением Ольги Зарубиной? Поделитесь в комментариях.