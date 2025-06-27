Невестка Орбакайте уехала от Никиты Преснякова

Старший внук Аллы Пугачевой вот уже три года живет в Америке. За океан с ним перебралась и его молодая жена — модель Алена Краснова. Девушка всегда была в восторге от Нью-Йорка.

В Штатах Никита выступает в барах. А вот его супруга, как считают пользователи Сети, особо ничем не обременена. Она постоянно устраивает себе шопинг, фотосессии, гуляет и ходит по ресторанам. На днях невестка Кристины Орбакайте вернулась в Россию.

Никита Пресняков не стал препятствовать жене, когда та решила уехать в Москву. На родину модель вернулась для того, чтобы поддержать младшую сестру. Та окончила школу. Алена не смогла пропустить вручение аттестатов.

Сын Орбакайте остался в Америке. Его отец Владимир Пресняков – младший говорил, что старается общаться с Никитой. Они встречаются несколько раз в год и часто созваниваются.

Внук Примадонны как-то рассказал, что с столкнулся с неизлечимой болезнью. У него диагностировали полипы желчного пузыря. Их считают доброкачественным образованием. И болезнь обычно проходит бессимптомно, пишет kp.ru.

"Холестериновые полипы в желчном пузыре у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо", — говорил он.

Также мы писали, что Орбакайте навестила 80-летнего отца в Литве после долгой разлуки.