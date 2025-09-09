Невеста Тимати Валя Иванова показала маму: с внучкой на руках — отметила 58-летие

Невеста Тимати Валентина Иванова доказала, что она не сирота. Мама у Вали есть. Да еще какая! Валентина Иванова поделилась снимком родительницы в личном блоге в особый день.
Как выглядит мама Валентины Ивановой
Валентина Иванова запечатлела маму с внучкой Эммой на руках. Малышке недавно исполнился месяц. Но повод показать родительницу у Вали был иной.
Она представила маму подписчикам в день ее рождения. Женщине исполнилось 58 лет. Но по фото и не скажешь, что дама находится в столь солидном возрасте.
Мама Вали Ивановой молода и хороша собой. На это обстоятельство тут же обратили внимание подписчики Валентины. Они осыпали комплиментами ее родительницу.
Мама Валентины Ивановой с внучкой Эммой на руках. Фото: соцсети Валентины Ивановой
"Мама с внучкой в свой день рождения! Birthday girl! 58! Мама не пьет вообще. В день рождения уговорила ее попробовать текилу", — написала под фото Валентина Иванова.
Почему Валя Иванова решилась показать маму
Валя Иванова впервые поделилась актуальным фото родительницы. Ранее она размещала в личном блоге только архивные кадры. Они доказывали, что Валя унаследовала свою красоту от мамы.
Почему же Валя сейчас разместила новое фото мамы? Вероятно, это стало ответом на хейт. Он начался в Сети после того, как мама Тимати, Симона Юнусова, поделилась снимками с родов Вали.
Симона не просто на них присутствовала. Она обрезала пуповину новорожденной внучке. Пользователи Сети негативно высказались по поводу этого жеста.
Симона тогда дала всем ответ. Она сообщила, что обрезать пуповину Эмме ей сказали врачи. Мама Тимати искренне недоумевала, почему это вызвало столько пересудов.
Тогда же в Сети возникли вопросы к Вале. А где же ее мама? Неужели они не общаются? И Валя доказала: общаются.
Валя Иванова с дочкой Тимати Эммой. Фото: соцсети Валентины Ивановой
Когда родилась дочь Тимати и Вали Ивановой
Дочь Тимати и Вали Ивановой появилась на свет 2 августа. Эмме уже месяц. Валентина Иванова в личном блоге делится снимками с малышкой.
Она пока не показывает ее лица. Но говорит о том, что материнство сильно изменило ее. Валентине Ивановой хочется больше бывать дома, рядом с Эммой.
