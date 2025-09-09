Невеста Тимати Валя Иванова показала маму: с внучкой на руках — отметила 58-летие

Невеста Тимати Валентина Иванова доказала, что она не сирота. Мама у Вали есть. Да еще какая! Валентина Иванова поделилась снимком родительницы в личном блоге в особый день.

Как выглядит мама Валентины Ивановой

Валентина Иванова запечатлела маму с внучкой Эммой на руках. Малышке недавно исполнился месяц. Но повод показать родительницу у Вали был иной.

Она представила маму подписчикам в день ее рождения. Женщине исполнилось 58 лет. Но по фото и не скажешь, что дама находится в столь солидном возрасте.

Мама Вали Ивановой молода и хороша собой. На это обстоятельство тут же обратили внимание подписчики Валентины. Они осыпали комплиментами ее родительницу.