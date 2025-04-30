Мама Тимати показала беременную Валю Иванову

В Сети появились наглядные доказательства беременности нынешней пассии рэпера и бизнесмена Тимати, модели Валентины Ивановой.
Вместе с Валентиной, мамой и дочкой от Алены Шишковой Тимати улетел отдыхать на Мальдивы. В личном блоге Симона Юнусова решила поделиться видео, передающим атмосферу семейного отдыха на океане. Дружная компания, судя по всему, в этот момент передвигалась на яхте.
В какой-то момент в кадр попала Валентина Иванова с весьма заметным, округлившимся животом, который не оставляет сомнений в том, что избранница Тимати готовится впервые стать мамой.
«Ура!» — подписала видео Симона Юнусова.
Трудно сказать, с чем именно связана ее радость. То ли с отдыхом на Мальдивах, то ли с тем, что она скоро вновь станет бабушкой, то ли с тем и другим сразу.
Симона показала беременную Валю Иванову. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
Никаких официальных заявлений от Тимати и Валентины Ивановой по поводу предстоящего пополнения не было. Но скорее всего, эти кадры от мамы Тимати можно вполне считать таковыми.
Вряд ли Симона Юнусова разместила видео с участием беременной Валентины Ивановой без ее санкции на это.
Будущий ребенок станет третьим по счету для Тимати. У звезды есть дочка Алиса и сын Ратмир. Дети были рождены разными избранницами Тимати, на которых он не женился.
Дочку Алису ему подарила модель Алена Шишкова. Тимати загулял от красавицы-блондинки, когда та была беременной. Разлучницей стала модель Анастасия Решетова. С ней Тимати встречался несколько лет. Но даже рождение сына Ратмира не подвигло его жениться на Решетовой.
Что ждет Валентину Иванову в этом плане? Скоро узнаем.