Мама Тимати показала беременную Валю Иванову

В Сети появились наглядные доказательства беременности нынешней пассии рэпера и бизнесмена Тимати, модели Валентины Ивановой.

Вместе с Валентиной, мамой и дочкой от Алены Шишковой Тимати улетел отдыхать на Мальдивы. В личном блоге Симона Юнусова решила поделиться видео, передающим атмосферу семейного отдыха на океане. Дружная компания, судя по всему, в этот момент передвигалась на яхте.

В какой-то момент в кадр попала Валентина Иванова с весьма заметным, округлившимся животом, который не оставляет сомнений в том, что избранница Тимати готовится впервые стать мамой.

«Ура!» — подписала видео Симона Юнусова.

Трудно сказать, с чем именно связана ее радость. То ли с отдыхом на Мальдивах, то ли с тем, что она скоро вновь станет бабушкой, то ли с тем и другим сразу.