Катя Гордон — Авроре Кибе: «Сначала книжки читайте, а потом выступайте публично»

Юрист Катя Гордон раскритиковала невесту Григория Лепса Аврору Кибу. Поводом стало публичное обращение молодой женщины к Виктории Боне. Гордон призвала ее "не открывать рот, пока не научится говорить грамотно".

Обращаясь к Кибе в своем Telegram-канале , Катя Гордон была беспощадна:

"Уважай себя. Уважай свою аудиторию. Это стыдно! И никакое кольцо или сережки это не компенсируют".

Этим заявлением Гордон не ограничилась и дала совет всем, кто планирует строить публичную карьеру.

"Поэтому, дорогие мои новобранцы в шоу-бизнесе, сначала книжки читайте, а потом выступайте публично. Иначе это позор и очень дурной пример для подрастающего поколения", — заключила юрист.

Напомним, невеста Григория Лепса Аврора Киба жестко ответила телеведущей Виктории Боне, которая намекнула на финансовые проблемы в семье девушки. Поводом стало заявление Бони о том, что она "навела справки" и выяснила о долгах семьи Кибы.

Аврора опровергла эти слухи, гордо заявив, что 25 миллионов рублей их семья тратит только за летний сезон.

Киба не ограничилась финансовой темой и перешла к личности самой телеведущей, указав, что Боня "всю жизнь находилась в статусе чей-то любовницы". Кроме того, Аврора назвала Викторию девушкой легкого поведения.

А вы на чьей стороне?