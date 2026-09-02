«Не может быть и речи ни о каких съемках»: Учитель объяснил, почему его дочь не стала поступать в ГИТИС

Путь в актерскую профессию бывает разным: кто‑то с головой уходит в театральную лабораторию, отгораживаясь от съемок, а кто‑то стремится совмещать учебу с реальной работой в кино. Именно такой вариант оказался ближе для Анны Пересильд — дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Вместо ГИТИСа девушка поступила в Московскую школу кино на курс к Дарье Мороз. О причинах такого выбора рассказал сам Алексей Учитель — и они лежат не в плоскости амбиций, а в реалиях профессии и уже начавшейся карьеры Анны.

Встретив Анну и Юлию на спектакле мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе, многие могли подумать, что девушка готовится поступать именно туда. Однако планы семьи были иными. Как пояснил Алексей Учитель, ГИТИС действительно рассматривали, но столкнулись с важным нюансом.

«Сложность в том, что там как минимум 3 года не может быть и речи ни о каких съемках», — цитирует Алексея Учителя MK.RU .

Обучение в ГИТИСе построено как замкнутая лабораторная работа, где студенты заняты с утра до ночи. Режиссер отметил, что такая система дает поразительное качество подготовки, о чем он знает и по рассказам Юлии Пересильд, и по опыту Льва Зулькарнаева — оба учились у мастера Олега Львовича Кудряшова. Но в случае с его дочерью Анной такая методика не подходит, ведь она уже активно снимается, и полностью выключиться из профессии на несколько лет было бы нелогично.

Поэтому выбор остановили на мастерской Дарьи Мороз в Московской школе кино — формате, который позволяет совмещать обучение с работой на площадке. Алексей Учитель уверен, что для Анны такой путь будет особенно интересным: она сможет сразу применять полученные знания в реальных проектах и развиваться как актриса не только в теории, но и на практике.

Ранее Алексей Учитель рассказывал, что не советует дочери Анне много сниматься в кино.