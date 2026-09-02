Учитель — о дочери Анне от Пересильд: «Я все время ей говорю, что не надо много сниматься»

Дочь режиссера Алексея Учитель и актрисы Юлии Пересильд, Анна Пересильд, стремительно завоевывает кинопространство: главные роли, громкие проекты, пристальное внимание прессы. При этом она еще очень молода, впереди — учеба и долгий путь становления как актрисы. И за этим ярким стартом стоит не только талант и узнаваемость фамилии, но и вдумчивый подход близких, которые стараются помочь Анне не потерять баланс между востребованностью и взрослением.

О том, как выстраивается этот баланс, рассказал отец подающей надежды актрисы, режиссер Алексей Учитель. Он не скрывает, что регулярно обсуждает с дочерью ее профессиональные планы — и делает это без давления, но с четкими ориентирами.

«Я все время ей говорю, что не надо много сниматься», — признался Алексей Учитель MK.RU.

И важно, что Анна эти слова слышит и сама осознает: бешеный темп съемок — не всегда залог правильного пути.

Особенно непростой стала для юной актрисы ее первая главная роль — в мистическом триллере «Тибра» она сыграла девочку‑альбиноса. Время съемок совпало с тяжелым периодом для семьи: Алексей Учитель болел ковидом и проходил реабилитацию в больнице. Аня работала за 200 километров от Петербурга, а в выходные приезжала к отцу — и они подолгу разговаривали. Эти встречи стали не просто семейной поддержкой, а настоящими профессиональными беседами, где обсуждались и роль, и эмоции, и то, как не перегореть в профессии.

Сейчас в фильмографии Анны уже новые работы: главная роль в «Садко», а также картина «Без оглядки» режиссера Наталии Кончаловской, которую Учитель еще не видел и с нетерпением ждет возможности оценить игру дочери.

Не менее важный шаг — выбор места для обучения. Было понятно, что Анне нужно совмещать учебу и съемки, и это серьезно сужало круг вариантов. Семья рассматривала ГИТИС и мастерскую Олега Кудряшова — систему, которая славится глубиной погружения: там студенты с утра до ночи заняты в лаборатории, и о съемках на первых курсах института не может быть и речи.

«Знаю и от Юли, и от Льва Зулькарнаева, которые учились у замечательного мастера Олега Львовича Кудряшова, что это замкнутая лабораторная система, где ребята с утра до ночи занимаются. Это дает поразительное качество», — отметил Учитель.

Но для Анны такой формат оказался нереалистичным: она уже активно снимается, и полностью выключиться из профессии на три года было бы неоправданным шагом. В итоге выбор пал на Московскую школу кино, на курс к Дарье Мороз.

«Уверен, что для Ани время учебы здесь будет очень интересным», — заключил Алексей Учитель.

А вам нравится актриса Анна Пересильд? Какие фильмы с ее участием смотрели? Поделитесь в комментариях.