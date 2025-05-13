Не были готовы: внучка Нины Гребешковой раскрыла детали ее смерти

Внучка актрисы Нины Гребешковой Ольга Худякова пролила свет на обстоятельства ее смерти. Как заявила родственница ныне покойной звезды советских комедий, уход Нины Гребешковой из жизни стал полной неожиданностью для ее близких. Нина Гребешкова в последнее время ничем не болела.

«Мы не были готовы, для нашей семьи это горе — уход близкого человека, сколько бы лет ей не было», — отметила Ольга Худякова в беседе с MK.RU .

Правда, раскрывать детали о том, при каких обстоятельствах ушла из жизни Нина Гребешкова, Ольга Худякова отказалась, сославшись на то, что это слишком интимные вещи.

Что же касается прощания с Ниной Гребешковой, то оно состоится в ближайшую среду, 14 мая, и пройдет в максимально тихой обстановке. Прощание будет закрытым.

«Проститься поклонники смогут на похоронах, которые пройдут на Кунцевском кладбище», — добавила Ольга Худякова.

О смерти вдовы легендарного режиссера Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой стало известно 12 мая поздно вечером. Звезде советского кино было 94 года. Брак Леонида Гайдая и Нины Гребешковой продлился сорок лет и считался одним из самых крепких в среде знаменитостей. Леонид Гайдай умер в 1993-м году, и с тех пор жизнь Нины Гребешковой поделилась на до и после.