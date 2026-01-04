Названы причины ухода актера Андрея Хорошева: погиб как герой

Стали известны подробности ухода из жизни актера Андрея Хорошева, известного по фильму "Адмиралъ" и сериалу "Доктор Живаго". Оказалось, что артист, известный под псевдонимом Андрей И, погиб как герой, спасая человека.

Друг Андрея Хорошева: "Прыгнул в горячий источник, спасая человека без сознания"

Напомним, СМИ сообщило о смерти Андрея Федоровича 3 января. Но причина его ухода из жизни не называлась. И вот теперь выяснилось, что Хорошев пожертвовал своей жизнью ради спасения человека.

Как рассказал изданию aif.ru со его друг, режиссер Сергей Члиянц, трагедия произошла в Сухуми (Абхазия). Там Хорошев пытался спасти мужчину, потерявшего сознание в горячем источнике.

"Сейчас туда поехала его дочь. Это произошло в Сухуми. Прыгнул в горячий источник спасать человека без сознания", - сказал aif.ru Сергей Члиянц.

Поклонница артиста подтвердили, что на место происшествия выехала дочь Андрея Хорошева. Женщина, видевшая Андрея И незадолго до гибели, отметила, что он хорошо выглядел и был активен.

По словам поклонницы, Андрей Хорошев был с женщиной.

"Снаряжение у них было, видимо, под водой плавали", - сказала изданию поклонница Андрея И.

Чем запомнился Андрей Хорошев

Артист был знаком зрителям по ролям в десятках фильмов и сериалов, а также как ведущий программы "Искатели". Помимо актерской деятельности, Хорошев занимался развитием туризма, долгое время жил в Якутии, а в последние годы — в Абхазии.

Жизнь актера напоминала приключенческий фильм. В СМИ писали, что он участвовал в экспедиции "Комсомольской правды" по поиску клада Наполеона, занимался темой крушения корабля "Андрей Нахимов", снимал подводный мир для программы "Клуб путешественников".

Был автором известного автомобильного шоу "Перехват", экшн-проекта о подземельях "Телеспецназ".