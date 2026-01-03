Ушел из жизни актер сериалов "Адмиралъ" и "Доктор Живаго", искавший клад Наполеона, Андрей Хорошев

В возрасте 66 лет ушел из жизни российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила управа Гагаринского округа Якутска.

Артист умер 1 января; причины смерти не называются.

Свои соболезнования родным актера выразил глава управы Евгений Сидоренко.

"Светлая память талантливому и творческому человеку", - говорится в его заявлении.

Чем прославился Андрей Хорошев

Андрей Хорошев, также известный под творческим псевдонимом Андрей И, родился в подмосковном Нахабино.

Его профессиональный путь начался с инженерного образования, полученного в Московском авиационном институте, а в 1990 году он с отличием завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа.

Биография Андрея Хорошева могла бы тоже лечь в основу приключенческого фильма. Столько невероятных событий было в его жизни. В том числе и личной.

Он был женат три раза. Первый раз Хорошев женился на внучке писателя Юрия Шамшурина Марине Хегай, которая, к сожалению, трагически погибла под колесами поезда в Москве. Второй его супругой стала сибирячка Эльмира Туканова, но спустя два года брак распался. А третьей женой Андрея И была якутянка Ирина Соловьева.

А еще Андрей Хорошев утверждал, что принадлежит к древнему маньчжурскому роду, служил в армии водолазом и рассказывал, как Виктор Черномырдин однажды показал ему свою татуировку, оставшуюся от армейской жизни. Это было, когда Андрей И снимал предвыборный клип "Наш дом - Россия", а Черномырдин принимал у него работу. Актер также рассказывал, как политик усадил его за стол, и они вместе выпили.

Кроме того, как это ни парадоксально, Андрей Хорошев с благодарностью вспоминал 90-е годы. Он рассказывал, как эпатировал публику в то время: ходил в эполетах, галифе и лампасах. Правда, псевдовоенных.

До прихода в кинематограф Андрей И успел поработать в разных сферах: занимался археологией, по некоторым сведениям, был подводным оператором в программе "Клуб кинопутешественников" и являлся членом Географического общества СССР.

Еще один интересный факт. Википедия сообщает, что Андрей Хорошев якобы принимал участие в составе экспедиции "Комсомольской правды" по поиску "Клада Наполеона" в Семлевском озере.

Широкой аудитории актер известен по тринадцати ролям в кино и на телевидении. Но больше всего зрителям запомнились его работы в образе главного врача в сериале "Доктор Живаго" и атамана Семенова в исторической ленте "Адмиралъ".

Как режиссер Хорошев поставил ряд картин, среди которых "Конструктор красного цвет"» и "S.O.S. Спасите наши души".

Кроме того, он внес значительный вклад в фильм-балет "Саломея" Аллы Сигаловой, создав для него визуальную стилистику и выступив оператором-постановщиком. Эта работа в 1992 году была отмечена на Каннском кинофестивале.

В 2000-е годы он работал на телевидении, а с 2016 года занимал должность уполномоченного по туризму в Якутии. Он также состоял в Союзе писателей России, Академии Российского телевидения и Союзе кинематографистов. В 2017 году участвовал в праймериз на пост мэра Якутска, где занял второе место.

В сообщении управы отмечается его значительный вклад в развитие туризма региона. Андрей Хорошев был активным членом Совета отцов Гагаринского округа, вел кружок в детской телестудии и был отмечен благодарственными письмами республиканской администрации и городской думы.