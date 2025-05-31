Навка рассказала, как живет Чернышев спустя год после смерти Заворотнюк

Татьяна Навка рассказала о том, что сегодня происходит с Петром Чернышевым. Фигурист часто приходит на могилу к своей жене Анастасии Заворотнюк. Все пять лет болезни он поддерживал "прекрасную няню" как мог. Спортсмен работал на износ, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение.

Коллега Чернышева олимпийская чемпионка дала понять, что тот держится ради 6-летней дочки Милы. Девочка вместе с папой часто ходит на кладбище к маме.

"Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит", - приводит gazeta.ru слова Навки.

Петр никогда не говорил о том, как ему тяжело. Скрывал Чернышев и подробности лечения Заворотнюк. В этой ситуации фигурист повел себя достойно и по-мужски. Спортсмен защищал свою возлюбленную от репортеров. Те хотели подловить их вместе ради сенсационного фото. Но все эти годы никому так и не удалось увидеть Анастасию.

Близкие оберегали ее от журналистов, сплетников и навязчивых поклонников. Похоронили звезду на Троекуровском кладбище. На днях вся семья собралась там, чтобы почтить память актрисы в годовщину ее смерти. Заворотнюк долго боролась с раком мозга. Но победить не смогла. У нее была глиобластома — один из самых агрессивных видов рака.