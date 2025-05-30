Дочь Заворотнюк показала фото с поминок мамы

В четверг, 29 мая, семья Анастасии Заворотнюк собралась вместе в первую годовщину со дня смерти актрисы. По этому случаю из Дубая прилетела дочка "прекрасной няня" Анна. В своем микроблоге она поделилась фото с поминок. Она показала, какой стол они накрыли в память о близком человеке.

Анна Заворотнюк тяжело переживает утрату. И хотя она сама стала мамой (родила сына Марселя от мужа бизнесмена Тимура Исмаилова, - Прим. Ред.), дочке актрисы не хватает поддержки Анастасии.

"Так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех, ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать", - призналась 29-летняя Анна Заворотнюк.