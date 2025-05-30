Дочь Заворотнюк показала фото с поминок мамы

В четверг, 29 мая, семья Анастасии Заворотнюк собралась вместе в первую годовщину со дня смерти актрисы. По этому случаю из Дубая прилетела дочка "прекрасной няня" Анна. В своем микроблоге она поделилась фото с поминок. Она показала, какой стол они накрыли в память о близком человеке.
Анна Заворотнюк тяжело переживает утрату. И хотя она сама стала мамой (родила сына Марселя от мужа бизнесмена Тимура Исмаилова, - Прим. Ред.), дочке актрисы не хватает поддержки Анастасии.
"Так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех, ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать", - призналась 29-летняя Анна Заворотнюк.
Вся семья в этот скорбный день собралась на кладбище. Могила Анастасии просто утопала в цветах. Дочка Мила принесла для мамы орхидеи. Вдовец Петр Чернышев появился на кладбище с охапками алых и белых роз. Старшие дети актрисы сын Майкл и дочка Анна держались за руки и молились, глядя в небо, пишет
Анна Заворотнюк показала фото с поминок актрисы. Фото: соцсети
На поминальный стол родственники актрисы поставили красивое фото Анастасии в черной рамке. Тут же вазы с цветами, одинокая белая свеча в память о "прекрасной няни". А также традиционные поминальные блюда и закуски: красная икра, рыба, булочки, зелень, овощи. Все сдержанно, как любила Заворотнюк. Просто, но по-домашнему уютно.
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