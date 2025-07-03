Навка рассказала, как дочь Надя выучила китайский язык: "Бегала, прыгала, в прятки играла"

Дочь фигуристки Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова — Надя — хорошо поет. Причем делает она это на китайском языке. В свои десять лет Надя прекрасно говорит на этом сложном языке. Как ей это удается?

Оказывается, благодаря няне-китаянке. Надя Пескова практически в совершенстве овладела китайским языком. Девочка не прилагала к этому усилий. Все было в игре.

"Она со своей няней-китаянкой бегала, прыгала, в прятки играла. Обычные детские шалости, только на китайском языке", — рассказала kp.ru Татьяна Навка.

Подписчики олимпийской чемпионки прекрасно помнят, как ее дочь Надя поздравляла их с Новым годом на китайском языке. Надя исполнила красивую песенку.

Девочке удается все. Надя Пескова отлично катается на коньках. Она уже принимает участие в ледовых шоу своей мамы. В 'Щелкунчике' Надя Пескова сыграла роль Мари. Надя признавалась, что подготовка дается ей нелегко. Ее ругают.