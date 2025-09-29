Натан с женой отпраздновал годовщину свадьбы: "Простите, но нам хорошо"

Натан и его жена Анастасия Швецова счастливы, несмотря ни на что. Пара отметила красивую дату: исполнилось четырнадцать лет со дня их свадьбы. Как они отпраздновали это событие?

Какое заявление сделал Натан в годовщину свадьбы?

Натан и его жена Анастасия уже четырнадцать лет живут в браке. В честь этого события Натан пригласил Анастасию в ресторан. Во время романтического ужина певец сделал заявление для общественности.

"Нашей семье 14 лет. Я знаю, что эксперты по счастью не одобрят такой союз. Но знаю, что есть много людей, кто за нас все-таки рад. Эксперты, простите, но нам хорошо. Счастливы", — сказал Натан.

В качестве доказательства он показал сияющее лицо своей красавицы-супруги. Анастасия в своем блоге разместила совместное фото с Натаном. На нем пара запечатлена во время ужина в ресторане.