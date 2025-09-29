Натан с женой отпраздновал годовщину свадьбы: "Простите, но нам хорошо"

Натан и его жена Анастасия Швецова счастливы, несмотря ни на что. Пара отметила красивую дату: исполнилось четырнадцать лет со дня их свадьбы. Как они отпраздновали это событие?
Какое заявление сделал Натан в годовщину свадьбы?
Натан и его жена Анастасия уже четырнадцать лет живут в браке. В честь этого события Натан пригласил Анастасию в ресторан. Во время романтического ужина певец сделал заявление для общественности.
"Нашей семье 14 лет. Я знаю, что эксперты по счастью не одобрят такой союз. Но знаю, что есть много людей, кто за нас все-таки рад. Эксперты, простите, но нам хорошо. Счастливы", — сказал Натан.
В качестве доказательства он показал сияющее лицо своей красавицы-супруги. Анастасия в своем блоге разместила совместное фото с Натаном. На нем пара запечатлена во время ужина в ресторане.
Анастасия Швецова и Натан. Фото: соцсети Анастасии Швецовой
Поклонники пары искренне порадовались за Натана и Анастасию. Они призвали музыканта беречь семью. Все помнят, сколько ошибок он наделал.
Как вел себя Натан на шоу 'Звезды в джунглях'
Поведение Натана на шоу 'Звезды в джунглях' спровоцировало настоящий скандал. Во время съемок музыкант ухаживал за блогершей Валерией Чекалиной и целовался с певицей Бьянкой. Тогда он рассказывал, что якобы уже развелся с женой Анастасией.
Но его слова участники шоу подвергали сомнениям. Ведь Анастасия звонила Натану, они подолгу разговаривали при всех. Натан заявлял, что они обсуждали вопросы воспитания сыновей.
После столь фривольного поведения Натану все же удалось вымолить прощение у жены. В конце августа пара ездила отдыхать вместе с детьми в Турцию. И Анастасия размещала фотографии семьи, давая понять, что простила измены.
Натан и Анастасия Швецова поженились в 2011 году. У пары двое сыновей. Натан долго скрывал свое семейное положение от поклонников. Для карьеры ему было важно поддерживать статус холостяка.
