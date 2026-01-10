На брендовую сумку Киркорова позарилась певица Жасмин: "Отжать хочу!"

Забавная история произошла на одном из светских мероприятий. Певица Жасмин позарилась на сумочку Филиппа Киркорова. Поп-король обожает модничать, и его аксессуар стал предметом зависти коллеги по шоу-бизнесу.

Неожиданное признание Жасмин

Филипп Киркоров появился на публике с брендовой сумочкой. И тут же привлек этим внимание певицы Жасмин. Две звезды мило общались. Киркоров смотрел на Жасмин, а та буквально пожирала глазами его стильную сумочку.

Певица призналась, что мечтает о такой же. И тут же выдала способ, которым хочет получить аксессуар Филиппа Киркорова. Отобрать его у поп-короля!

"Отжать хочу вот эту сумочку у Филиппа!" — честно призналась Жасмин в беседе с журналистами MK.RU.

Жасмин призналась, что ей особенно понравился декор сумочки.

"Такие жемчуга", — восхитилась Жасмин.

Филипп Киркоров всерьез испугался, что у Жасмин есть некий план действия по 'отжатию' у него сумки. Когда они фотографировались вместе с Жасмин, поп-король предусмотрительно перевесил сумочку на другое плечо. От греха подальше!

Каким был минувший год для Жасмин и Киркорова

У певицы Жасмин прошедший выдался на редкость удачным. Она впервые стала бабушкой. Внуком звезду осчастливил старший сын от первого брака певицы, Михаил, и его жена Ева. Малыш пары появился на свет в октябре.

Для Филиппа Киркорова же год был не таким прекрасным. В марте поп-король потерял отца. А в апреле получил ожоги во время своего шоу в Санкт-Петербурге. После них Киркоров долго восстанавливался. И к тому же узнал, что болен сахарным диабетом.

В сентябре бывшая жена Филиппа Киркорова Алла Пугачева раскрыла правду о браке с ним. Певица заявила, что семья с Киркоровым была создана ради пиара. Филипп после этих признаний Примадонны на нее не обиделся. Он честно признался, что пережил во время разрыва с Пугачевой.

А вам нравится, как выглядит и одевается Филипп Киркоров? Ответьте в комментариях.