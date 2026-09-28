Мужем Юлии Пересильд мог стать оператор Михаил Милашин

В интервью журналу HELLO! 42-летняя актриса Юлия Пересильд официально подтвердила, что вышла замуж.

«Да, вышла. И очень счастлива», — заявила Пересильд.

Свадьба, судя по всему, прошла в закрытом формате: актриса не публиковала ни фотографий из ЗАГСа, ни кадров торжества в социальных сетях.

О переменах в ее жизни стало известно после того, как в начале сентября на праздновании своего дня рождения она появилась с кольцом на безымянном пальце.

Имя супруга Пересильд держит в секрете. Однако в кулуарах и прессе активно обсуждается, что ее избранником стал оператор Михаил Милашин.

Слухи об их романе появились еще осенью 2025 года, после расставания актрисы с Михаилом Тройником. Пересильд и Милашин вместе работали над фильмом «Красавица», где актриса исполнила одну из ролей.

Михаил Милашин — известный оператор, лауреат премии «Ника» за фильм «Праведник», работал над такими проектами, как «Лед», «Т-34» и «Сто лет тому вперед». Ему 42 года, он родился в Санкт-Петербурге и окончил операторский факультет ВГИКа.

Юлия Пересильд долгие годы состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого у нее две дочери — 17-летняя Анна и 13-летняя Мария.

В 2021 году пара рассталась. С 2022 по 2025 год актриса встречалась с актером Михаилом Тройником, с которым снималась в фильме «Вызов». Весной 2025 года они объявили о разрыве, сохранив дружеские и рабочие отношения. Для Юлии Пересильд этот брак стал первым официальным.