Юлия Пересильд впервые в жизни вышла замуж

Слухи о возможной свадьбе появились в начале сентября, когда Пересильд пришла на празднование своего 42-летия с кольцом на безымянном пальце. Позже украшение заметили и на премии Корша в Театре Наций. Однако сама актриса тогда никак не комментировала ситуацию.

Всё подтвердилось спустя несколько дней, когда готовилось интервью для октябрьского номера HELLO!. Актриса призналась, что переживает очень важный момент жизни и давно не чувствовала себя такой счастливой.

«Да, вышла. И очень счастлива», — сказала Пересильд.

Личность супруга актриса пока держит в секрете. Она не раскрыла ни его имя, ни подробности торжества. Фотографий из ЗАГСа в социальных сетях Пересильд также нет — публиковать такие кадры не в её характере.

Юлия Пересильд долгие годы принципиально избегала публичного обсуждения личной жизни. С 2008 года она состояла в отношениях с режиссёром Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей — Анну и Марию. Пара рассталась в 2021 году.

В 2022 году Пересильд начала встречаться с актёром Михаилом Тройником, с которым вместе снималась в фильме «Вызов». В апреле 2025 года они объявили о расставании.

Осенью 2025 года актриса призналась, что состоит в новых отношениях, но имя избранника не раскрыла. Тогда же в СМИ появлялась информация о её романе с оператором Михаилом Малашиным. Сама Пересильд эту информацию не подтверждала.