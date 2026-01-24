Мужчины Екатерины Климовой: три брака и роман с молодым "фабрикантом"

24 января одной из самых красивых актрис современности, Екатерине Климовой, исполнилось 48 лет. В свои годы она по-прежнему хороша, юна и волнует воображение мужчин. Вспоминаем детали личной жизни Екатерины Климовой, актрисы и мамы четверых детей.

Юные чувства и первый семейный союз

История первой любви Екатерины Климовой началась в школьные годы. В возрасте пятнадцати лет она встретила Илью Хорошилова — своего одноклассника. Со временем юношеская привязанность переросла в брак, который продлился свыше десяти лет. В этом союзе появилась на свет дочь Елизавета.

После расторжения брака оба родителя продолжали активно участвовать в жизни ребенка. Судьба распорядилась так, что Илья впоследствии связал свою жизнь с Еленой Бирюковой — актрисой, известной по сериалу "Саша+Маша" и бывшей приятельницей Екатерины.

Любовь на съемочной площадке: параллели с голливудской парой

Во время работы над сериалом "Лучший город Земли" Екатерина вновь встретилась с Игорем Петренко. Они были знакомы еще со времен учебы в Щепкинском училище. Между актерами вспыхнули чувства, хотя оба на тот момент состояли в отношениях: Климова оставалась замужем за Хорошиловым, а Петренко был связан брачными узами с актрисой Ириной Леоновой.

По завершении предыдущих отношений Екатерина и Игорь создали семью. На протяжении почти десятилетия их пара считалась одной из самых гармоничных и трогательных в российском шоу‑бизнесе. Нередко их в шутку именовали "российскими Джоли и Питтом", прежде всего из‑за схожести Климовой с голливудской дивой Анджелиной Джоли.

В этом браке появились на свет сыновья — Матвей и Корней. Однако союз распался: главной причиной стал алкоголизм супруга. Игорь регулярно злоупотреблял спиртным и обманывал жену.

Увлечение в Лос‑Анджелесе: мимолетный роман

В период, предшествующий расставанию с Петренко, Екатерина увлеклась Романом Архиповым — певцом, выпускником "Фабрики звезд" и бывшим солистом группы "Челси". Роман завязался во время съемок третьей части картины "Любовь в большом городе" в Лос‑Анджелесе.

Отношения завершились по возвращении актрисы в Россию. По информации инсайдеров, этот роман отчасти поспособствовал окончательному разрыву между Климовой и Петренко.

Служебный роман с Гелой Месхи

Спустя год после развода Екатерина вновь обрела семейное счастье — ее избранником стал актер Гела Месхи. Их чувства зародились на съемочной площадке сериала "Волчье сердце". В этом браке родилась дочь Белла. Она стала четвертым и последним ребенком Климовой.

В программе "Судьба человека" Климова делилась воспоминаниями о начале отношений с Месхи.

"Он поразил меня своей отвагой — у меня даже не было времени осмыслить, как и когда это произошло. Гела неоднократно делал мне предложение — и на Эйфелевой башне, и в Америке. Куда бы мы ни отправлялись, он стремился сделать это максимально романтично. У меня не возникало сомнений в искренности его чувств", — рассказывала Климова.

Расставание, дети и профессиональная реализация

Пресса регулярно сообщала о нарастающих разногласиях в семье. В 2019 году пара объявила о разводе. Екатерина Климова объяснила причину лаконично: ей не удалось гармонично сочетать несколько жизненных ролей одновременно.

"Быть идеальной супругой, оставаясь при этом заботливой матерью и успешной актрисой, невозможно. По крайней мере, у меня пока это не получилось", — призналась артистка в беседе с изданием "Караван историй".

По неподтвержденным данным, корни проблем лежали глубже: Климова не смогла смириться с импульсивным и ревнивым нравом супруга. Сообщается, что Гела испытывал дискомфорт из‑за съемок жены в романтических сценах с другими актерами.

Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и без конфликтов урегулировали вопросы опеки над дочерью.

Не вдвоем, но в согласии

Позднее в сети появились слухи о воссоединении Климовой и Месхи, однако пара опровергла эти домыслы. Екатерина четко дала понять, что о возобновлении романтических отношений речи не идет.

Спустя пять лет после разрыва Гела Месхи в эфире программы "Ты не поверишь!" признался, что до сих пор не смог построить новые отношения. Он заявил о готовности вернуться к Екатерине, если она выразит такое желание.

Новый этап: неопределенность и надежда

В 2023 году Климова приоткрыла завесу тайны о новом романтическом увлечении — об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец. Имя избранника актриса предпочитает не раскрывать. Она также не уверена в долгосрочности этих отношений.

"Как говорится, нет кольца — значит, свободна. Я, безусловно, влюблена, но сейчас в наших отношениях не самый простой период. Не могу сказать, насколько все серьезно. Я женщина эмоциональная", — так звезда описала свое нынешнее состояние.

Безусловно, такая женщина, как Екатерина Климова вряд ли одна. Она всегда будет окружена вниманием лучших мужчин. Ее красота, грация и манкость всегда привлекали и будут привлекать поклонников.

