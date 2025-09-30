Климова поздравила дочку от Месхи с десятилетием: «Моя радость и мое маленькое счастье»

47-летняя Екатерина Климова — многодетная мама. У нее четверо детей, младшей из которых — Белле — всего 10 лет. Актриса из исторической теленовеллы "Бедная Настя" трогательно поздравила наследницу от Гелы Месхи с днем рождения. Также Климова рассказала, о какой профессии мечтает Белла.

Климова поздравила дочку

Екатерина была уверена, что младшая дочка свяжет свою жизнь со сценой и актерством. Для этого у нее есть все задатки. Она очень активная, любит петь и танцевать. Также Белла увлекается конным спортом.

"Осень — мое любимое время года, какой урожай каждый год. Сегодня мы поздравляем нашу Беллу — 10 лет! Моя радость и мое маленькое счастье. Пусть все "атаческие паники" проходят мимо. Как вы думаете, кем хочет стать Булка? (так ее зовут дома. — Прим. ред.) Она хочет быть всадником. Когда я ей сказала, что нет такой профессии, она ответила, что значит будет тренировать всадников! Пусть будет по-твоему", — отметила Климова.

Отношения Климовой с Месхи

С отцом Беллы актриса успела развестись. При этом Екатерина гордится тем, что она никогда не говорила ничего плохо об отцах своих детей. К примеру, актриса даже подружилась с женой своего первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова. Он женился на Елене Бирюковой.

С Игорем Петренко, от которого Екатерина родила сыновей Матвея и Корнея, актриса судилась за алименты. Но и тут проявила мудрость, не став обсуждать это с прессой. С Гелой Месхи Климова видится на детских праздниках. Они поддерживают связь ради общей дочки.

Ранее актриса показала, как выглядят ее возмужавшие сыновья от Петренко. Корней учится в одиннадцатом классе, а Матвей поступил в Театральную школу Олега Табакова.

А вы как считаете, свяжет ли дочка Климовой свою судьбу с кино и театром? Пишите в комментариях.