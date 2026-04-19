"Муж жил у тещи": подробности взаимного убийства театральной семьи Бенграф

Убившие друг друга актер театра "ФЭСТ" Владислав Бенграф и его жена, художник по гриму Евгения были активными пользователями социальных сетей. Молодые люди следили за актуальными тенденциями и иногда совместно снимали контент, который становился популярным.

Убитая пара активно вели соцсети

Один из таких совместных роликов, опубликованный еще в январе, набрал вирусную популярность, собрав более шести тысяч просмотров.

На кадрах видно, как пара позирует в верхней одежде под известную композицию Димы Билана "Я твой номер один". В начале видео они стоят в пуховиках, смотря в объектив, а затем меняют образ, надев шубы.

"Мы сдались и тоже сняли этот шедевр", — прокомментировал тогда актер публикацию.

Но в последнее время отношения между ними испортились.

Что произошло в последнюю ночь семьи Бенграф

Евгения, измученная постоянными конфликтами с супругом, настояла на его уходе из их общего жилья. Владиславу Бенграфу пришлось временно переехать к матери жены.

В ночное время суток 28-летний актер вернулся в квартиру, после чего и случилось трагическое происшествие. По словам близких к паре людей, в последние месяцы девушка вынуждена была мириться с нестабильным поведением мужа, который то вступал с ней в ссоры, то просил прощения.

Исчерпав силы, Евгения приняла решение выселить артиста. Владислав отправился к теще, так как отношения с собственной матерью у него были напряженными.

"Накануне вечером Евгения уехала на гендер-пати к подружке, Владислав также ушел из дома тещи — поехал в театр узнать о новом спектакле, где для него была роль, а потом встретиться с друзьями. Последнее, что он сказал женщине, что его не надо ждать, что вернется очень поздно. Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила", — отмечает Telegram-канал SHOT.

Во время ссоры муж и жена, схватив ножи, нанесли друг другу ранения: Владислав ударил жену в шею и грудь, а Евгения в ответ несколько раз ударила его в шею.