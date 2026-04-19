Шекспировская трагедия: актер Владислав Бенграф и его жена зарезали друг друга

Шекспировская трагедия разыгралась в подмосковных Мытищах. Актер театра "Фэст" Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга.

Как актер Владислав Бенграф и его жена убили друг друга

Как сообщает Телеграм-канал Mash, причиной гибели обоих стала готовящаяся подача заявления на развод со стороны женщины.

Ночной спор в квартире перерос в физическое противостояние с использованием кухонных ножей. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в грудь и шею, а сам был смертельно ранен в шею.

Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС, после чего медики зафиксировали смерть обоих. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела об убийстве, проведен осмотр места происшествия и изъято оружие.

Незадолго до гибели Бенграф и его жена делились счастливыми совместными снимками

Известно, что и Владислав, и Евгения работали в театре "Фэст". Мужчина служил в нем актером, а его супруга являлась заведующей гримерным цехом. Пара нередко делилась совместными счастливыми фотографиями.

Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. А там и до убийства недалеко…