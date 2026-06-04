Муж Мирославы Карпович оказался владельцем убыточной компании с долгом 74 млн

29-летний избранник актрисы, младше супруги на 11 лет, согласно открытым данным, руководит фирмой «Агломерат-Тюмень». Как следует из информации ряда источников, предприятие специализируется на оптовой торговле лакокрасочными материалами.

Однако финансовые показатели компании вызывают вопросы. Согласно отчетам, по итогам прошлого года «Агломерат-Тюмень» получил чистый убыток в размере почти 74 миллиона рублей. Это означает, что фирма несет существенные потери, а не приносит прибыль.

На этом фоне поклонники актрисы с иронией комментируют материальное положение нового возлюбленного. В социальных сетях предпринимателя уже успели прозвать Лениным, проводя параллели с разорившимся бизнесменом, которого сыграл известный актер, а также сравнивают его с другим актером, который, по слухам, также оставил свою жену в сложной финансовой ситуации.

По данным источников, Евгений Рагулин родился в Молдавии, долгое время жил в Тюмени, а сейчас обосновался в Подмосковье.

Несмотря на убытки бизнеса, пара, по информации из открытых источников, устроила себе романтическое путешествие. Сразу после регистрации брака они отправились во Францию, посетили Лувр, а затем запланировали поездку на морской курорт.

В одном из опубликованных снимков из Парижа Мирослава Карпович позирует, придерживая округлившийся живот, что и вызвало слухи о ее беременности, которую сама пара пока официально не комментирует.