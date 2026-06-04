40-летняя Мирослава Карпович ждет первенца от бизнесмена на 11 лет младше себя

Поклонники узнали об этом благодаря снимку из Лувра, на котором актриса позирует с супругом, придерживая округлившийся живот.

Избранником Мирославы стал 29-летний бизнесмен Евгений Рагулин, который младше актрисы на 11 лет. В отличие от своей знаменитой жены, он предпочитает оставаться в тени: его страницы в социальных сетях закрыты, а публичности он избегает.

Евгений родился в молдавском городе Кэушень, а сейчас живет в подмосковном Одинцово.

Свою карьеру он начинал с должности менеджера по продажам, а затем занялся собственным бизнесом. Сегодня Рагулин является учредителем и генеральным директором ООО «Агломерат-Тюмень».

Компания специализируется на оптовой торговле лакокрасочными изделиями, а также поставках автосервисного и гаражного оборудования.

Судя по открытым данным, Евгений вырос в достаточно обеспеченной семье — его отец долгие годы занимал руководящую должность в IT-компании.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», чистая прибыль компании «Агломерат-Тюмень» за прошлый год оказалась в минусе почти на 74 миллиона рублей. Однако, несмотря на это, пара не отказывает себе в романтических путешествиях.

Празднование бракосочетания супруги решили разделить на несколько этапов. Сейчас молодожены отдыхают во Франции, а затем планируют отправиться в медовый месяц на Мальдивы.

Интересно, что ранее Мирославе приписывали роман с актером Евгением Банифатовым — их часто видели вместе, и многие были уверены, что свадьба будет именно с ним.

Однако на деле актеров связывают только дружеские отношения. Более того, Банифатов лично знаком с Рагулиным и даже случайно показывал его в своем блоге. Когда Карпович объявила о замужестве, коллега одним из первых поздравил ее.